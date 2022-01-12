Германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский бизнес-партнер Pfizer начали производство вакцины против омикрон-варианта коронавируса для ее последующего коммерческого использования. Об этом сообщил сооснователь германской компании Угур Шахин, передает Deutsche Welle.

«Мы исходим из того, что будем готовы начать поставки продукции на рынок к марту — как только будут получены разрешения регулирующих органов», — заявил Шахин, добавив, что клинические испытания должны начаться в конце января.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не говорило, считает ли оно выпуск такой вакцины целесообразным.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла 10 января сообщил в эфире американского телеканала CNBC, что компания приступила к выпуску на свой страх и риск. Бурла признался, что пока не знает, понадобится ли препарат и как он будет использоваться. «Однако мы будем готовы», — указал он.

«Мы ожидаем, что спрос на нашу вакцину будет высоким и в 2022 году», — в свою очередь отметил Шахин. В настоящее время, по его словам, ситуация с пандемией остается неясной, поэтому невозможно предсказать, какой вариант вируса появится в будущем.