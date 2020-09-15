Биохимический анализ выявил у Тофига Ягублу нарушения в функционировании печени

Во вторник, у проводящего 14-е сутки голодовку члена Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофига Ягублу в City Hospital были взяты образцы крови на анализ.

Об этом Turan сообщил лечащий врач Адиль Гейбулла.

По его словам, биохимический анализ выявил некоторые изменения.

«Эти изменения показывают нарушения в функционировании печени. Поэтому мы сегодня начали инфузию по устранению возникших проблем. Состояние Тофига Ягублу пока можно считать удовлетворительным. Однако для проводящего столь длительную голодовку человека, в любой могут возникнуть осложнения в организме», — сказал доктор.