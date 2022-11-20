Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что из-за украинского кризиса западные страны сократят финансовую помощь африканским странам. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Гейтс затронул эту тему во время своего визита в Кению, там благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс планирует открыть региональное представительство.

Миллиардер подчеркнул, что бюджеты европейских стран ощутимо пострадали из-за конфликта в Украине, поэтому, считает он, масштабы помощи западных государств беднейшим странам вряд ли будут расти.

«Если брать всю помощь, в том числе связанную с климатом, то несколько лет, вероятнее всего, будет снижаться», — сказал Гейтс в беседе с журналистами.