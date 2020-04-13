Билл Гейтс заявил, что вакцину от коронавируса можно сделать за полтора года

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью Би-би-си, что вакцина против коронавируса может быть готова через полтора года, но для массового производства препарата миру, возможно, придется смягчить обычные процедуры проверки безопасности.

«Потребуются компромиссы, — сказал Гейтс. — У нас будет меньше проверок на безопасность по сравнению с обычной ситуацией. Кроме того, правительствам придется решить, нужно ли освободить от ответственности компании и сказать им: „Вперед, за дело!“ — в ситуации, когда у нас просто нет времени, чтобы сделать все по обычным правилам».

В середине марта медицинский корреспондент Би-би-си Джеймс Галлахер сообщал, что ученые уже разработали несколько вариантов вакцины против COVID-19 и сейчас тестируют их на животных. Если тесты пройдут успешно, следующий этап — испытания на людях — может начаться уже в этом году. (news.tut.by)

 

 

| 2020-04-13T00:45:12+00:00 13 апреля 2020, 08:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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