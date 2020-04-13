Билл Гейтс заявил, что вакцину от коронавируса можно сделать за полтора года

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью Би-би-си, что вакцина против коронавируса может быть готова через полтора года, но для массового производства препарата миру, возможно, придется смягчить обычные процедуры проверки безопасности.

«Потребуются компромиссы, — сказал Гейтс. — У нас будет меньше проверок на безопасность по сравнению с обычной ситуацией. Кроме того, правительствам придется решить, нужно ли освободить от ответственности компании и сказать им: „Вперед, за дело!“ — в ситуации, когда у нас просто нет времени, чтобы сделать все по обычным правилам».

В середине марта медицинский корреспондент Би-би-си Джеймс Галлахер сообщал, что ученые уже разработали несколько вариантов вакцины против COVID-19 и сейчас тестируют их на животных. Если тесты пройдут успешно, следующий этап — испытания на людях — может начаться уже в этом году. (news.tut.by)

