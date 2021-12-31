Одни из самых известных часов в мире вновь зазвонят в новогоднюю ночь. Лондонский Биг-Бен прозвучит после четырех лет молчания из-за реставрации, сообщает CNN.

В столице Великобритании Биг-Бен показывает время с 1859 года. В 2017 году на объекте начались реставрационные работы. Это самый масштабный его ремонт в истории. Стоимость реконструкции обошлась в 107 млн долларов. Во время реставрации был очищен циферблат часов, механизм курантов и все детали.

Визитка Лондона прозвучит 31 декабря в 12:00, 16:00, 21:00, 22:00, 23:00 и в полночь.

Напомним, в 2019 году показали обновленный циферблат Биг-Бена. Его очистили от ржавчины, оправу покрыли позолотой, а стрелки перекрасили в темно-синий цвет. (korrespondent.net)