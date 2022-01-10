Бакинский государственный университет (БГУ) анонсировал конкурс по номинации «Молодой ученый года», который посвящается Дню молодежи Азербайджана, отмечаемому 2 февраля, сообщили # в пресс-службе ВУЗа.

Целью конкурса «Молодой ученый года» является награждение магистрантов, докторантов и сотрудников БГУ в возрасте до 35 лет, которые в течение года добились высоких научных результатов, чьи научные статьи и другие научные труды опубликованы в престижных журналах и изданиях, индексируемых в известных базах данных и которые цитируются, а также отличившихся высокой научно-организационной активностью.

Награждение победителей конкурса: победителям по нижеследующим двум номинациям присваивается звание «Молодой ученый года», они награждаются дипломами и денежными премиями:

по естественным и техническим наукам – 1 премия (2000 манатов);

по гуманитарным и общественным наукам – 1 премия (2000 манатов).