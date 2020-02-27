Безвизовый режим между Азербайджаном и Турцией продлен

Срок безвизового пребывания граждан Турции и Азербайджана на территории друг друга увеличен с 30 до 90 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, соглашение о взаимном освобождении от виз было подписано на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня 25 февраля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече было подписано 13 соглашений и 1 совместная декларация, в том числе соглашение о преференциальной торговле и соглашение о строительстве железной дороги до Нахчывана.