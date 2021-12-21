Бывшая супруга эмира Дубая Мохамеда Аль-Мактума принцесса Хайя после развода с ним получит почти 554 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Решение Верховного суда Великобритании, где проходил бракоразводный процесс, было обнародовано во вторник, 21 декабря.

Согласно постановлению судей, часть этой суммы — 251 млн фунтов — будет выплачена бывшим мужем принцессе в качестве отступных. Еще 290 млн фунтов стерлингов пойдут на пожизненное содержание детей Мохамеда Аль-Мактума и принцессы Хайи, 14-летней Джалилы и 9-летнего Зайеда. При этом отдельно эмир выплатит 3 млн фунтов на их обучение и 9,6 млн — на текущие расходы.

Суд также заявил, что эмир Дубая представляет для своей жены и двоих детей «главную угрозу».

Сумма, выделенная судом принцессе Хайе — на 900 млн фунтов меньше, чем запрашивали она и ее адвокаты. Они заявляли, что деньги необходимы ей на оплату услуг службы безопасности, поскольку опасаются, что эмир Мохамед Аль-Мактум пойдет на похищение детей.

Ранее было обнародовано расследование британского суда, согласно которому Мохамед Аль-Мактум держит под стражей двух своих дочерей.

О побеге своей шестой жены Хайи Бинт аль-Хусейн эмир Дубая сообщил в начале июня 2019 года. Позже стало известно, что она скрывается в Лондоне. Причиной побега СМИ называли предположительную измену мужу — якобы он застал ее с телохранителем. (gazeta.ru)