Бездомный пытался убить Эминема

Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания рэпера во время судебного заседания.
По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.
Полицейский сообщил, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет за умышленное уничтожение имущества.(РИА Новости)