Бездомных животных станет больше: от питомцев избавляются из-за боязни коронавируса и финансовых проблем

Пандемия COVID-19 и карантин принесли массу сложностей не только людям, но и домашним животным. Все чаще на опустевших улицах столицы и других городов можно встретить кошек и собак, которые еще недавно жили в доме или квартире, но были выброшены хозяевами на улицу.

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев заявил #, что экстраординарные ситуации раскрывают в людях как лучшие, так и худшие качества.

Безусловно, коронавирус можно отнести к такой ситуации. Это испытание, экзамен, в том числе на моральные качества. Определенный процент общества выдерживает его с достоинством. Так, некоторые граждане специально выходят из дома, чтобы кормить уличных кошек и собак, оставшихся без подкормки из-за закрытия кафе и ресторанов. Кто-то, как и раньше, забирает, лечит и пытается пристроить бездомных животных.

А кто-то решил избавиться даже от своих питомцев, услышав, что они якобы могут стать источником распространения коронавируса. Так, на улицах стали чаще встречать ухоженных кошек и собак, иногда с ошейником. Среди них есть и дворняжки, и породистые животные.

«В Нью-Йорке, например, обратная тенденция, там не только не избавляются от своих питомцев, но и берут животных из приютов, благодаря чему в них не осталось кошек и собак. Конечно, не стоит забывать о человеческом факторе, и возможно, что кто-то взял себе животное, чтобы не скучать в карантине, а с возвратом к привычной жизни, оно станет им не нужно. Но, думаю, таких безответственных граждан будет немного», – говорит зоозащитник.

Американцам, по его словам, с детства прививают любовь к животным. Мировоззрение во многом формируется благодаря среде, в которой мы живем.

Животных выбрасывают из невежества, и чтобы такие случаи не происходили, нужно просвещать население посредством СМИ, этим, как подчеркивает он, должны заниматься и медработники.

«Кошки болеют коронавирусом, но он не передается человеку. Заразиться от них нельзя. В разгар эпидемии в нью-йоркском зоопарке заболел коронавирусом тигр в зоопарке и это было преподнесено, как сенсация. Но, –объясняет эксперт, – он заболел той же формой коронавируса, какой болеют кошки. Просто его болезнь совпала с пандемией».

А.Гараев отмечает, что у владельца домашнего животного формируется иммунитет ко многим вирусам и болезнетворным бактериям. Об этом говорят многие видные ученые. Многие из тех, кто раньше не держали животных, сейчас решаются на этот шаг, понимая, что это и ежедневные положительные эмоции, и формирование сильного иммунитета у детей. Организм сталкивается с новыми вызовами и успешно преодолевает их.

По словам эксперта, домашние животные, которых в последнее время чаще встречают на улицах, могли оказаться там не только из-за страхов своих владельцев по поводу заражения.

Некоторые выпускали своих собак, а кто-то и кошек, погулять в карантин, зная, что улицы почти пустые. Но они не учитывали, что животное может не вернуться – потеряться, быть украденным.

Зоозащитник выразил надежду на то, что все же, что большая часть домашних животных, появившихся на улицах в карантин – потерявшиеся, и что хозяева их ищут и найдут.

Кстати, в карантин у одиноких людей в возрасте старше 65 лет возникла проблема выгула животных. Вряд ли волонтеры стали бы гулять с их собаками, так что, возможно, им приходилось выпускать собак на свободный выгул.

«Собака не может гулять на балконе, ей жизненно важны прогулки, впрочем, как и людям. Система, – говорит эксперт, – оказалась непродуманной, надо было брать на учет пожилых, имеющих собак, и разрешать им выгул животных. Если будет еще одна волна пандемии и ситуация повторится, надеюсь, это предусмотрят. Кстати, я как-то скептически отношусь к точным срокам окончания карантина, ведь коронавирус никуда не делся и вакцину до сих пор не изобрели. Неизвестно, как поведет себя вирус, когда все выйдут на улицы и начнут жить в прежнем режим,».

Как считает зоозащитник, в обозримом будущем на улицах может стать больше брошенных животных из-за экономических проблем. Многие потеряли работу, а кто-то может лишиться ее в обозримом будущем, учитывая сложную экономическую ситуацию. У владельцев нет средств, чтобы кормить животных.

Необходимо менять законодательство, за выброшенных животных должен быть введен огромный штраф, а то и уголовная ответственность, уверен зоозащитник. Нужна идентификация всех домашних животных. Если не вести учет – это чревато многими негативными последствиями, в частности — эпидемиями. Но главное — за счет брошенных домашних животных растет армия бездомных животных, потому управление первыми и вторыми неразделимо.

«Конечно, любой человек может потерять работу, переехать в квартиру, где арендодатель не разрешает держать питомцев и т.д., но это не означает, что он может выбросить животное на улицу. В развитых странах он сдает его в приют, и оплачивает его содержание, пока ему не найдут новый дом. Или же может не оплачивать, но тогда на нем будет висеть долг, который рано или поздно ему придется оплатить, если только он не признает себя банкротом», – рассказал эксперт.

Во многих государствах также существует институт страхования домашних животных, а именно их жизни и содержания. Есть там и институт наследования. Например, в нашей стране если владелец животного умер, то новый хозяин квартиры нередко выкидывает его на улицу. Так не должно быть. У хозяина должна быть возможность написать в завещании, что его имущество пойдет на заботу о животном. Но в Азербайджане, как отмечает эксперт, эти институты не работают.