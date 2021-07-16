Через два месяца начнется новый учебный год, но пока непонятно в каком режиме он будет проходить. Из-за пандемии студенты были вынуждены учиться по большей части онлайн, но к этому оказались готовы не все вузы, педагоги и студенты. Да и эксперты отмечают, что дистанционное обучение не заменит реального посещения вузов, даже если станет более качественным, чем сейчас.

В некоторых странах решили возобновить традиционное обучение в том случае, если студенты будут вакцинированы. Так, в России студентов, которые без причины откажутся от вакцинации, планируют переводить на индивидуальный план обучения и в большинстве вузов их не допустят к очным занятиям.

О том, что подобное решение нужно ввести и в наших вузах сейчас обсуждают в отечественных образовательных кругах. Мнения, конечно, разнятся, но многие ратуют за вакцинацию.

В вузах, в которые мы обратились, нам сказали, что ждут информацию по этому поводу из Кабинета Министров. Самостоятельно вузы не могут принять решение об обязательной вакцинации студентов.

Мы поинтересовались мнением студентов и их родителей по поводу такой перспективы.

Студентка бакинского филиала МГУ им.Ломоносова Эсмира Мамедова уже вакцинировалась, ведь без этого она не смогла бы посещать спортзалы.

«Если бы поставили подобное условие для посещения университета, решение было бы таким же. Но в целом, отношусь отрицательно к обязательной вакцинации населения, так как у людей должен быть выбор. Нельзя ставить людей, в частности студентов, перед фактом (угроза потерять работу, не посещать мероприятия или учебные заведения).

Ляман Бабаева, чья дочь в этом году поступает в вуз, говорит, что если бы посещать вуз можно было только вакцинированным, вакцину пришлось бы сделать.

«Вообще паспорт о прохождении вакцинации необходим во многих местах. Дочь сейчас ищет работу и нигде без этого паспорта на работу не берут. Если бы таких требований не было, мы бы с вакцинацией не спешили, но сейчас вариантов нет»,– сказала она.

Заместитель председателя общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов сказал #, что большинство студентов и педагогов хотели бы возвращения привычного формата обучения. Но никто не может прогнозировать, какой будет ситуация с пандемией к началу учебного года, ведь появляются новые штаммы. Ситуация может ухудшиться, а может, напротив, пандемия закончится, в любом случае важно быть готовыми к любому сценарию и не создавать панику. Эксперт подчеркнул, что надо действовать по ситуации, у нас уже наработан определенный опыт.

Что касается вакцинации, то, по его словам, она носит добровольный характер, но есть организации, в которых руководство поставило перед своими работниками условие вакцинироваться.

«В вузах вакцинация тоже должна быть добровольной, но студенты должны знать, что она приближает возможность возвращения к учебе в стенах вузов»,– говорит Исрафилов.

Эксперт в области образования Сабина Алиева в свою очередь сказала о том, что сейчас проводятся летние школы для студентов, и экзамены они будут сдавать в офлайн режиме. В связи с этим обсуждается вопрос вакцинации для допуска к ним.

«Я лично вакцинировалась, и могу сказать, что вакцина никакого вреда не наносит. Хотя об этом ходит много слухов, и один из них, что она якобы вызывает бесплодие. Но это не так и знаю женщин, забеременевших и благополучно родивших после вакцинации»,– отметила эксперт.

Она напомнила, что на свадьбах сейчас требуют Covid- паспорта, в спортзалах тоже.

Говоря о вузах, Алиева подчеркнула, что там работают много тех, кто находятся в группе риска– сотрудники пожилого возраста. Многие страдают от сахарного диабета и других заболеваний, при наличии которых заражение ковидом чревато серьезными осложнениями.

«Неправильно подвергать их опасности. Но ни в коем случае нельзя запугивать студентов, угрожать исключением из вуза и т.д. Важно правильно доносить информацию о вакцинации от коронавируса до молодежи, подвести их к добровольной вакцинации. Сейчас большую часть информации молодые люди черпают из интернета, потому важно, чтобы в интернет газетах, онлайн порталах выступали уважаемые врачи, специалисты, к которым есть доверие и у которых есть авторитет»,– считает она.

Если начать заставлять студентов вакцинироваться, то, по ее словам, можно столкнуться с теми же проблемами, что в Грузии. В этой соседней стране были протесты среди молодежи против принудительной вакцинации. Но можно сделать так, как в некоторых странах: хочешь посещать занятия–вакцинируйся, нет–обучайся онлайн.

Отметим, что вакцинация не отменяет соблюдения социальной дистанции, ношения медицинских масок и соблюдения других необходимых в пандемию правил.