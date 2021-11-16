Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц назвал президента Беларуси Александра Лукашенко «очень плохим диктатором», сообщает Aktuelle News.

Шольц заявил, что Лукашенко «потерял всякую легитимность».

Таким образом германский политик прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе и выступил в защиту планов Польши по возведению стены на границе с Беларусью. По его мнению, предпринимаемые Польшей усилия «наверняка приведут» к тому, что будет «нелегко продолжать эту позорную игру», в которой белорусский президент якобы использует мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

Политик также призвал к «четким, жестким» санкциям в отношении Лукашенко. (gazeta.ru)