Без поддержки: занятость граждан с инвалидностью под угрозой

Пандемия коронавируса привела к тому, что процент безработных в мире резко вырос. Многие, по прогнозам международных экспертов, окажутся в обозримом будущем за бортом. Некоторые категории граждан в группе особого риска, и среди них люди с инвалидностью. Им и раньше было нелегко трудоустроиться в нашей стране, а сейчас это будет сделать еще сложнее.

Лица с ограниченными возможностями здоровья получают пенсии и пособия по инвалидности, но те очень малы. Чтобы не существовать, а жить, быть финансово независимым и полезным обществу, нужно иметь работу.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов отметил, что если обратить внимание на обстановку в мире и прогнозы отечественных и зарубежных экономистов, то после пандемии кононавируса большое число людей останется без работы. Этот процесс сильно затронет и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Если государство вплотную не займется данным вопросом, это может привести к печальным последствиям, заявил он #.

«Сейчас все чаще объявляются вакансии на общественные работы, и можно привлекать к ним и людей с инвалидностью, которым трудиться на них позволяет состояние здоровья. Наша организация постоянно говорит о том, что люди с инвалидностью – такие же, как и все. С равными правами и возможностями. Если бы для этой категории граждан открывались рабочие места, они приносили бы немалую пользу как налогоплательщики. Нужно, чтобы поощрялось социальное интрапренерство, где работал бы не один человек с инвалидностью, но и были бы коллективы людей с инвалидностью», – подчеркнул Халилов.

Задолго до пандемии президент страны Ильхам Алиев призывал развивать ненефтяные сектора экономики — сельское хозяйство и разные виды промышленного производства. По словам эксперта, сейчас в этом есть особая необходимость.

Необходимо, как считает он, применить налоговые каникулы или хотя бы умеренное налогообложение для предпринимателей, для компаний, которые возьмут на работу людей с инвалидностью или создают какие-то условия для предпринимательской деятельности этой категории граждан, должны быть льготы для НПО, которые работают с лицами с инвалидностью.

«На сегодняшний день от сложившейся ситуации сильно страдают общественные организации. Минусы отечественного налогового законодательства ударили по неправительственному сектору, в частности я говорю о своей организации и о других организациях, занимающихся проблемами граждан с инвалидностью. На время карантинного режима мы не оказались в списках тех, кому разрешено работать, хотя оказываем социальные услуги. Работники общественных организаций сидят в период карантина дома без зарплаты, и в большинстве случаев не получили поддержку от государства», – поделился эксперт.

По его словам, есть необходимость в возобновлении тендеров от министерства труда и социальной защиты населения, которые еще не объявлены. Люди с инвалидностью, которые получали помощь за счет этих тендеров, за счет НПО, получавших заказы от предпринимателей, компаний, остались без нее.

«Бенефициарии ждут предоставления услуг. Эта пауза сильно действует на их здоровье, у них появляется регресс. Так – говорит Халилов, – дети с инвалидностью до 15-16 лет должны получать беспрерывную поддержку психологов, социальных работников, терапевтов, педагогов. Они сидят в четырех стенах, а им нужно выходить, заниматься спортом. Если они не получат необходимые услуги, для них это будет катастрофа».

Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли говорит о том, что сейчас тяжелое положение с работой и у здоровых людей, и у людей с инвалидностью. Последние получают пенсии по инвалидности и социальные пособия. Но никаких льгот у этой категории граждан нет. Единственное — тем, у кого закончился срок инвалидности, продлили его на время карантина. Кроме того, студентов с инвалидностью 1 и 2 группы освободили от оплаты за обучение. Эксперт также напомнил, что лиц с инвалидностью привлекают к программе самозанятости.

Ахмед Рахманов, имеющий инвалидность второй группы, отметил, что тяжело пришлось тем, кто работает на себя, ведь многие объекты на период карантина закрылись.

«В наше время большая конкуренция на рынке труда, и человеку с ограниченными возможностями здоровья сложно удержаться на плаву.

В советское время были комбинаты надомного труда, где трудились люди с инвалидностью, и сейчас они нужны. Тогда выпускали выключатели, прищепки, шили наволочки и т.д. Сейчас этого нет, и вообще местного производства таких вещей в принципе нет. Все привозим из-за рубежа», –говорит он.

По его словам, много говорится о необходимости создания инклюзивных рабочих мест, но наряду с ними, стоило бы внедрять и отдельные производства, так как их проще организовать.

«Согласно закону, – говорит Рахманов, – установлены квоты на принятие на работу лиц с инвалидностью. Но если мы пройдемся по учреждениям, то увидим, что в большинстве из них граждане этой категории не работают».

Что касается самозанятости, то он отметил, что немалый процент из тех, кто участвуют в этой программе, сходят с дистанции через какое-то время, не выдержав конкуренции и не имея достаточно средств для развития бизнеса. Чтобы они могли идти вперед, им нужны в частности налоговые льготы.

Сапожник Талех Багиров также имеет инвалидность второй группы. У него удалено 30 % легких и два ребра, плюс бронхиальная астма и проблемы со зрением. Хорошо разбираясь в тонкостях производства обуви, он принял участие в программе самозанятости, в рамках которой получил оборудование. А вот материал ему так и не дали, хоть и обещали.

«Я не работаю второй месяц из-за карантинного режима. А ведь мне надо платить за аренду жилья, и я арендую цех. Нужно на что-то содержать безработную жену и двоих детей. Спасибо друзьям, помогают, а то бы умерли с голоду. У меня уже не осталось средств к существованию, и единовременную помощь в размере 190 манатов я тоже получить не могу, ведь получаю 130 манатов за инвалидность. Когда закончится карантин, я выйду на работу, но кто сейчас купит осеннюю и зимнюю обувь, которую не удалось вовремя реализовать? А чтобы начать производить сезонную обувь, нужны средства», – рассказал он.

По словам Багирова, чтобы восстановить разрушенный бизнес, необходимы деньги, а банки не выдают людям с инвалидностью кредиты. Каких-то льгот у них тоже нет. Ситуация просто тупиковая. Если не получится зарабатывать на Родине, придется попытать счастье в Турции, где, как говорит наш собеседник, развито обувное производство. Но человеку с ограниченными возможностями здоровья работать на чужбине особенно тяжело.

Горько осознавать, что люди с инвалидностью, желающие и умеющие работать, остались без какой-либо поддержки со стороны государства. А ведь им нужно совсем немного.