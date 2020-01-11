Бессмысленность «Турецкого потока» или Крах газовой стратегии Путина

Российская пропаганда все еще пребывает в эйфории от пуска газопровода «Турецкий поток». Отметили это событие довольно помпезно. Покрутили символическую заслонку Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в присутствии президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

На федеральных каналах радовались тому, что теперь через Украину не пойдет 15 млрд. куб. м. газа в год. Как сказал на пресс-конференции генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, это в текущем году составит $450 млн. «Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода (в южном направлении — авт.) мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта в Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС». С 1 января транзит в этом направлении производится только для Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны получают газ из запущенного «Турецкого потока».

Конечно снижение объемов прокаченного газа для Украины плохая новость, но это ожидалось. Кстати, снижение транзита частично будет покрыто увеличением стоимости передачи газа. Так что «Газпрому» придется несколько раскошелиться.

Теперь отвлечемся от пропагандистских восторгов на федеральных каналах и посмотрим на ситуацию в нескольких аспектах.

Во-первых. Экономически потоки в обход Украины оказались крайне затратными мероприятиями. Если морская часть «Турецкого потока» и «Северного потока-2» оценивается примерно в $8-9 млрд. для каждого и об этом денно и нощно твердят в Москве, то это только относительно небольшая часть затрат.

Для двух потоков построены длинные газовые коридоры протяженностью 4 и 2,5 тыс. км соответственно. С учетом сухопутной части по России «Северный поток-2» стоит примерно $110-120 млрд., а «Турецкий поток» примерно $27-30 млрд. Всего на круг получается около $150 млрд. В пересчете на рубли по нынешнему курсу 9,5 трлн. Сравните с государственным бюджетом России и сможете оценить уровень затрат. Уже совершенно очевидно, что эти обходные газопроводы не окупятся никогда. И после этого в Кремле будут утверждать, что речь идет только о коммерческих проектах и никакой геополитики, «еетамнет». По известной аналогии с Донбассом.

Во-вторых. Бессмысленность «Турецкого потока» видна особенно наглядно. Вместо четырех ниток будут только две. Газ одной будет забирать Турция, по второй он пойдет в Европу.

Однако здесь у «Турецкого потока» большие проблемы. В ноябре прошлого года президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев открыли завершающий сегмент проекта Трансанатолийского газопровода TANAP, также ведущего в Европу. Его мощность равна 16 млрд. куб. м. газа в год, и довольно скоро вырастет до 31 млрд. Тем самым «Турецкий поток» сталкивается с мощным конкурентом совершенно не склонным уступать свои сильные позиции на европейском рынке.

Как оказалось Турции столько газа не требуется. Она получает азербайджанский газ, наращивает потребление сжиженного газа и развертывает мощность энергетики возобновляемых источников. В результате экспорт российского газа в 2019 году уменьшился до 18-19 млрд. куб. м, в 2018 году он составил 24 млрд. Увеличения ожидать не приходится в силу отмеченных причин. Прогнозируется, что в текущем году по первой нитке «Турецкого потока» будет передано 8-9 млрд. куб. м, что составит 60% ее мощности.

Вторая нитка будет запущена не ранее середины 2020 года, и загрузка ее составит около 40%. И это еще не все.

В Афинах 2 января текущего года Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о начале строительства газопровода EastMed из восточной части Средиземного моря в Европу. Первая очередь должна будет введена в эксплуатацию в 2025-26 гг. Мощность ее составит 15-17 млрд. куб. м. Другими словами сравнима с мощностью российского «Турецкого потока».

В условиях острой конкуренции с азербайджанским газом «Газпром» вынужден снижать цены, пока на 10%, что еще больше снижает уровень прибыли. Впрочем, похоже, что о ней речь вообще не идет.

В этой же плоскости лежит и несколько своеобразный транзит из «Турецкого потока» через Болгарию. «Газпром продлил до 2030 года договор о передаче газа и для его выполнения и поддержания в рабочем состоянии второй нитки, по сообщению «Интерфакса» газ из «Турецкого потока» поступает в Болгарию, а потом его половина возвращается в Турцию.

На этом сильно выигрывает болгарский оператор Bulgargaz. счет идет на десятки миллионов евро. Как сообщило министерство энергетики Болгарии, стоимость газа для потребителей в первом квартале текущего года снизятся на 5%.

Теперь о политике потоков. Вздорная геополитическая идея наказать Украину за поворот ее внешнеполитического курса на Запад и отказ от интеграции с Россией превратилась в idee fix. На ее достижение и реализацию были затрачены умопомрачительные деньги, а результата все равно нет.

Об этом мало говорят, но у «Турецкого потока» была цель привязать балканские страны к России с помощью газовой веревки. Однако этот план точно также провалился, как и все подобные. Первый удар нанес азербайджанский TANAP, потом Катар и США со своим сжиженным газом, а теперь в перспективе и EastMed. Никакого газового доминирования на Балканах не получится.

Тенденция сокращения потребления газа в Европе и Азии набирает обороты. Зачем было строить «Турецкий поток» в условиях, когда уже функционирует азербайджанский TANAP, у которого по определению и географии более предпочтительные конкурентные позиции.

Конечно, если речь идет о том, чтобы распиливать российский бюджет между друзьями Путина, то все возможно. Представляется, что коррупционная составляющая все-таки присутствует на втором плане.

Очень чесались руки наказать Украину и на ее примере показать всем ближним соседям, что с Россией лучше не заводиться и выполнять все ее требования.

Однако ситуация сильно изменилась буквально за последние два года. С Киевом скрепя сердце пришлось идти на компромисс и политические последствия его уже начали проявляться и усиливаться в самое ближайшее время.

В Минске бацько Лукашенко не думает сдаваться и идти на поклон Кремлю после прекращения поставок нефти. Наоборот, он заявил, что найдены альтернативные источники получения топлива. Если сейчас Москва Минск не додавит, что выглядит весьма сомнительно, то ни глубокой, ни легкой и любой другой интеграции Беларуси и России не будет.

Бессмысленность «Турецкого потока» в экономическом и политическом отношении является частью краха всей стратегии по превращению России в газовую сверхдержаву и на ее основе доминирования в Европе, так и интеграции как способа возрождения СССР.

Восстановить распавшуюся империю невозможно. В истории не было ни одного такого случая. И, тем не менее, имперская болезнь оказывается очень заразительной.

В острой форме ее болеет Путин со своим чекистским окружением. Похоже, что от нее он не излечится никогда.