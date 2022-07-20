Основателю азербайджанской печати Гасан-беку Зардаби после больших трудностей удалось издать в Баку газету «Əkinçi» на азербайджанском языке, и первый номер газеты вышел 22 июля 1875 года.

Именно в этот день отмечается профессиональный праздник «День Национальной Прессы».

Сеть кинотеатров премиум класса «CinemaPlus» решила сделать сюрприз для журналистов и в их праздник дарит им билет на любой фильм.

Как сообщили # в пресс-службе киносети, для этого необходимо:

• Подойти к кассе кинотеатра

• Показать рабочее удостоверение

• Заполнить бланк

• Выбрать фильм

«Только благодаря вашему непосильному труду все узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомятся с великими людьми.

Пусть ваша информация всегда будет свежей и интересной, а жизнь полна только приятных вестей.

Поздравляем всех журналистов и желаем им новых успехов и интересных новостей!», — отмечается в пресс-релизе CinemaPlus.