Бесплатное обучение для азербайджанской молодежи: Европа или Россия

У азербайджанских школьников есть возможность расширить свои знания и выиграть конкурс на бесплатное обучение в Европейской школе Восточного партнерства в Тбилиси.

Заявку на уникальную дипломную программу могут подать лица в возрасте 16-17 лет, которые хотят расширить свои знания про Европу и Европейский Союз и являются гражданами Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.

Как сообщила # представитель программы «Восточное партнерство» Елена Малиновская, всего будет отобрано 40 учеников из 6 стран. Обучение начнется 1 сентября 2021 года. Заявки принимаются до 26 февраля.

Всем отобранным кандидатам Европейский Союз предоставляет полные стипендии, покрывающие плату за обучение, размещение и питание на территории школы, поездку из Тбилиси домой, все необходимые учебные материалы и ресурсы, а также полную медицинскую страховку.

Выпускники Европейской школы Восточного партнерства в Тбилиси получат диплом международного бакалавра (IB), который признается в более чем 2000 университетах и колледжах в 75 странах мира.

Таким образом, Европейский Союз поддержит 40 лучших учеников из стран Восточного партнерства в получении диплома Международного бакалавриата с фокусом на европейских исследованиях.

Программу Европейской школы Восточного партнерства преподают на базе «Новой школы» в Тбилиси (Грузия). Она охватывает двухлетний довузовский курс обучения, который начнется в 2021-2022 учебном году.

Эта уникальная дипломная программа сочетает в себе академические стандарты IB с обучением, основанным на практике европейских школ. В процессе обучения студенты будут сфокусированы на изучении Европы, европейских ценностей, мультикультурализма и европейских языков, истории и литературы.

Европейская школа Восточного партнерства была создана совместно Европейским Союзом и странами-партнерами с целью расширения образовательных возможностей и международных обменов для молодежи из стран Восточного партнерства.

В настоящее время по программе обучаются 65 студентов, и в сентябре 2020 года к ней присоединилась новая группа из почти 40 студентов. 23 июня 2020 года школа с гордостью отметила выпуск своей первой группы из 30 студентов. Все студенты, в том числе 20 девушек, получили диплом IB и сейчас получают высшее образование в университетах Европы, США, а также своих стран.

Процесс отбора будет включать письменные тесты через онлайн-платформу Zoom и собеседования с предварительно отобранными кандидатами. Список кандидатов, успешно зачисленных на 2021-2022 учебный год, будет объявлен к концу мая 2021 года.

Параллельно с этим, у азербайджанских выпускников есть возможность подать заявку на бесплатное обучение в российских ВУЗах, зарегистрировавшись в информационной системе edu.rs.gov.ru для иностранных граждан и лиц без гражданства, изъявивших желание обучаться в Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой в 2021/2022 учебном году.

Как сообщили # в пресс-службе Российского информационно – культурного центра в Баку, подать заявку для участия в конкурсном отборе можно до 20 февраля 2021 года.