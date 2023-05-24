Американский беспилотник проводит разведку над Черным морем у берегов Крыма.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина.

Дрон утром 24 мая взлетел с авиабазы НАТО «Сигонелла» на Сицилии, покружил в воздушном пространстве нескольких европейских стран и направился к акватории Черного моря. Беспилотник находится на высоте около 18 км.

RQ-4 Global Hawk — это разведывательный беспилотник американского производства (компания Northrop Grumman). Он может вести разведку в течение суток с помощью оптико-электронных, инфракрасных, радиолокационных и радиоэлектронных датчиков.