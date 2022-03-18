24 февраля человечество словно попало в другую реальность, в реальность которая называется войной. Все стали каждые пять минут искать новости в социальных сетях, новостных сайтах и других источниках информации. Война — это не только боевые действия, масштаб которых сейчас беспрецедентен, но еще и информационная война – противостояние общеизвестной правды и лживой пропаганды, ведущей в пропасть целую страну. С первых дней войны мнения звезд российского шоу-бизнеса разделились. Многие выступили в поддержку мира и выставляли в свои посты черные квадраты, голубей и даже заявляли о своем несогласии с официальной позицией руководства. Музыкант Андрей Макаревич спел отрывок песни «моя страна сошла с ума» и призвал соотечественников присоединиться к фонду Настоящая Россия, собирающему средства для украинцев, пострадавших от российской агрессии. Помимо этого, легендарная актриса Лия Ахеджакова в своем интервью заявила, что никогда не простит нападение на Украину. Борис Акунин, Максим Галкин, Иван Ургант, Александр Гудков, Чулпан Хаматова, Борис Гребенщиков, Юрий Дудь – это неполный список знаменитостей, не поддержавших политическую линию России по отношению к Украине.

Но есть и такие известные лица, поддерживающие эту так называемую спецоперацию, включающую в себя бомбардировки мирных городов Украины. По их постам сразу видно по чьим конспектам они работают и зарабатывают на жизнь. Причем довод у всех — восьмилетняя бомбежка Донецка и Луганска, хотя если посмотреть их профили, то видно, что ни одного предложения про Донбасс за эти восемь лет у них на странице нет. Если бы власти России руководствовались этим при принятии решения о вторжении на Украину, то боевые действия велись бы именно в этих направлениях и была бы попытка организовать там что-то типа пояса безопасности. Однако с первых дней войны Россия совершает попытки оккупировать Киев, Харьков, Чернигов, Ирпень, Мариуполь и другие города, что является абсолютным нарушением международных норм и создает серьезные риски глобальной войны. К сожалению эту, казалось бы, очевидную правду боятся признать и продолжают придумывать нелепые доводы в защиту войны.

Один из таких людей, кто искажает факты и придумывает все более изощренные доводы для оправдания кровавой бойни устроенной русскими солдатами, является Никита Сергеевич Михалков. Именно этот яркий представитель интеллигенции на своем канале «бесогон.тв» представил досье о подготовке Украины к войне. Давайте ознакомимся с этим материалом поближе и выясним, есть ли в нем правда или это еще один случай тяжелого империализма. Обратите внимание на цитату: «Мы за своими амбициями, за ощущением, что мол все будет так, как было, мол, куда они денутся, о чем разговор, не заметили, как там работали с ними каждый божий день». Уже эта цитата говорит о том, что Украину не считали за независимое государство, имеющее право выбора. Ее считали рабом, батраком, крепостным, тем, что будет подчиняться России четко и беспрекословно.

Слышать такое от известного режиссера ужасно, но с другой стороны, что ждать от человека, живущего в стране, президент которой заявляет, что Украина — это русская земля, отторгнутая большевиками. По сути он не признает право сорока шести миллионного населения на свое государство и это — трагедия двадцать первого века. Далее Никита Сергеевич говорит, что Донецкая и Луганская области, где жили в основном русскоязычные люди, захотели отделиться и создали свои республики. Вы понимаете, что теперь в любой точке мира будут с опаской относиться к компактно живущим русским? У нас в Азербайджане есть деревни «Ивановка», «Саратовка», населенные преимущественно русскими – молоканами, которые говорят на русском языке. Скажите, что нам теперь ожидать от них, точнее не от них, а от ваших агентов? Ведь все эти Захарченко, Плотницкие, Пушилины — ваши кадры, и пока их не было, люди спокойно себе жили и в Донецке, и в Луганске, и в Крыму, до прихода туда зеленых человечков. Юрисдикция украинской власти действует от Львова до Крыма, именно на этих территориях она признана Организацией Объединенных Наций, и если кто-то этого не принимает, может уехать в Ростов за своим опальным президентом.

Доводы о том, что в Украине не разрешают в аптеках, в магазинах говорить на русском не соответствуют действительности. В Украине живут и работают много русскоязычных блогеров, телеведущих, артистов и даже в офисе Зеленского комментируют определенные события на русском языке. Как можно обвинять президента Владимира Зеленского, говорящего как на украинском, так и на русском, и являющимся евреем по происхождению, в нацизме? Мне интересно, а на каком языке говорят в аптеках России, на украинском, может на азербайджанском или на казахском? Государственный язык Украины – украинский и на этом языке говорит большинство ее жителей, и вообще, так принято во всех уважающих себя странах.

Я никак не пойму логику господина Михалкова, если русскоговорящие решили отделиться, с какой стати Украине пропагандировать русский язык? Чтобы полностью лишиться государственности и стать сателлитом России? Вы знаете, реальность такова, что ваш сосед — суверенное государство с международно- признанными границами и президентом, за которого проголосовал украинский народ в демократичных выборах, подобно которому не было в истории России. Нужно всего-то уважать соседнее государство и научиться жить в мире. И что-то подсказывает мне, что разрушая Харьков, где как раз таки живут и теперь сражаются с вами в большинстве русскоязычные люди, вы все еще больше отторгаете от себя некогда близкую вам страну, а вместе с ней весь цивилизованный мир.

Никогда бы не подумал, что страна, подарившая миру Пушкина, будет уничтожать родину Гоголя. Увы и ах, сейчас мы именно это и наблюдаем, а когда люди, занимающиеся творчеством вместо того чтобы прикладывать усилия для снижения градуса враждебности между двумя народами, ищут там нацистов, кажется, что уже слишком поздно спасать отношения между двумя славянскими государствами.

Ахмед Ширалиев, специально для #