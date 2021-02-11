Берлускони упал и попал в клинику

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу после падения в его резиденции в Риме. Об этом в четверг, 11 февраля, пишет La Republica.

В возглавляемой Берлускони партии «Вперед, Италия» отметили, что политик ушиб бок и был вынужден направиться в клинику в Милане для обследования, передает RT.

Ранее, в январе, сообщалось, что Берлускони был госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии. 15 января, в день выписки из больницы экс-премьер-министр Италии написал в социальной сети о своем самочувствии. Он отметил, что с его здоровьем всё в порядке.

В сентябре 2020 года Берлускони заболел COVID-19. Заболевание проходило у политика в бессимптомной форме, но в целях предосторожности его госпитализировали в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане.