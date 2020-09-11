Берлинская прокуратура окажет РФ помощь в деле об отравлении Навального

Генеральная прокуратура Берлина получила поручение ведомства берлинского сената (городского правительства) по вопросам юстиции оказать правовую помощь российским органам по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в Twitter прокуратуры.

При этом «сведения о состоянии здоровья Навального» могут быть переданы лишь «при условии его согласия», подчеркнули в столичной Генпрокуратуре.

«Предоставление дополнительной информации в настоящее время не представляется возможным», — указывается далее в заявлении.

Тем временем МВД РФ готовит новый запрос в компетентные органы ФРГ с ходатайством о возможности присутствия российских следователей, проводящих проверку по факту госпитализации Алексея Навального, при проведении немецкими правоохранительными органами «следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы». Об этом сообщило в пятницу, 11 сентября, управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, комментируя ход доследственной проверки по отравлению оппозиционного политика.