Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет смягчать санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, подобный шаг не позволил бы обеспечить поставки российского газа в страну, но Германию «шантажировали бы вдвойне».

Глава МИД ФРГ также заверила, что Берлин продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина в этом нуждается.

«И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», — подчеркнула Бербок.