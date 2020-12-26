Бердымухамедов предложил лечение от коронавируса

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил использовать корень солодки против COVID. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туркменское телевидение.

В ходе заседания правительства страны Бердымухамедов отметил, что описал свойства корня солодки в первом томе своей книги «Лекарственные растения Туркменистана».

«Ученые отмечают, что активное вещество – глицирризиновая кислота, входящая в состав солодки, противодействует распространению пандемии коронавируса нового типа, с которой борется весь мир», – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что «даже небольшое количество солодки показывает хороший результат в уничтожении этой инфекции».

Бердымухамедов поручил главе Академии наук Туркмении Сапару Тойлыеву изучить этот вопрос с точки зрения науки, указано в сообщении.