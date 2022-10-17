Нападающий «Реала» Карим Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022.

Награду 34-летнему форварду вручили сегодня на торжественной церемонии в Париже.

В минувшем сезоне француз в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов (в 5-й раз в карьере) и чемпионат Испании (в 4-й раз).

Также он стал лучшим бомбардиром обоих турниров. В ЛЧ он забил 15 голов в 12 матчах, в Ла Лиге – 27 мячей в 32 играх.

Всего же у него в сезоне-2021/22 44 гола в 46 матчах за «Мадрид» во всех турнирах.

Для Бензема это первый «Золотой мяч» в карьере. Его лучшим результатом до этого было четвертое место в прошлом году.

В августе форвард получил приз лучшему футболиста сезона по версии УЕФА.

Форвард «Реала» выиграл голосование с большим отрывом, в его победе не было сомнений. Так бывает не всегда: вспомните прошлый год, когда до последнего сохранялась надежда на «ЗМ» для Роберта Левандовского, но в итоге седьмой раз обладателем награды стал Лео Месси.

Карим – пятый француз, выигравший «Золотой мяч». Первым награду еще в 1958-м, на третий год вручения, взял Раймон Копа (вот его невероятная история), затем с 1983-го по 1985-й три раза подряд побеждал Мищель Платини, в 1991-м – Жан-Пьер Папен, а в 1998-м – Зинедин Зидан. Приз вернулся на родину его создателей 24 года спустя.

Бензема выиграл «Золотой мяч» в 34 года (35 исполнится скоро, в декабре). Конечно, это не рекорд, потому что самый первый «ЗМ» Стэнли Мэттьюз в 1956-м получил, когда ему было хорошо за 40. Но в современной истории футбола никого старше.

Кто взял другие награды?

Алексия Путельяс из «Барселоны» – женский «Золотой мяч».

Гави из «Барселоны» – трофей Копа, он же Golden boy, приз лучшему молодому игроку.

Роберт Левандовски из «Барселоны» за сезон в «Баварии» – приз Герда Мюллера лучшему нападающему.

Тибо Куртуа из «Реала» – трофей имени Льва Яшина лучшему вратарю.

Садио Мане из «Ливерпуля» – приз Сократеса за внеигровые социальные акции.

«Манчестер Сити» – лучший клуб сезона. (sports.ru)