Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема провел свой 131‑й матч в Лиге чемпионов в составе «сливочных», выйдя на поле в стартовом составе в ответной встрече 1/4 финала турнира против лондонского «Челси».

Игра прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. С таким же счетом завершилась и первый матч. Таким образом, «Реал» по сумме двух встреча вышел в полуфинал турнира.

Бензема обошел по числу сыгранных матчей в ЛЧ за «Реал» экс-форварда «сливочных» Рауля (130 матчей). Больше них за мадридский клуб в Лиге чемпионов играл лишь голкипер Икер Касильяс (150).

Для Бензема это 150‑й матч в Лиге чемпионов. Он пятый футболист в истории турнира по числу сыгранных матчей. Лидирует Криштиану Роналду (183), далее следуют Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Хави (151). (Газета.Ру)