Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что он морально готов к матчам несмотря на проблемы в сборной Франции.

«Все закончилось, это уже позади. Самое важное – это предстоящая игра. Я морально готов. Остальное – уже история, даже если было трудно.

Я больше не хочу говорить о чемпионате мира и сборной Франции. Я буду отвечать только на вопросы о финале Суперкубка Испании», — передает слова Бензема GFFN.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину. На его замену Дешам не стал вызывать футболиста.

Французы добрались второй раз подряд до финала ЧМ, но там уступили Аргентине по пенальти.

После завершения чемпионата мира в Катаре Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. После этого он отписался в соцсетях почти от всех игроков национальной команды кроме Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.