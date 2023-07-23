Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на офис главы израильского правительства в воскресенье, 23 июля.

«Премьер-министру Беньямину Нетаньяху в ночь на воскресенье установили кардиостимулятор в медицинском центре Шеба в Тель Хашоме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху должны выписать из больницы уже сегодня, но это будет зависеть от выводов врачей.

Ранее в этом месяце Нетаньяху попал в медицинский центр Шеба после того, как потерял сознание и ударился головой дома в Кесарии. После проведения анализов премьер-министра выписали из больницы с холтеровским монитором – разновидностью портативной электрокардиограммы для мониторинга сердечной деятельности.

На время пребывания главы правительства на больничном его обязанности исполняет министр юстиции Яров Левин.

«Еженедельное заседание правительства, которое обычно проходит в воскресенье, было перенесено на другой день из-за операции», – пишет издание.