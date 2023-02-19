В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна праздник. Праздник и для актеров, и для зрителей. Главному режиссеру театра, народному артисту Азербайджана Александра Шаровскому исполнилось 75 лет!

К этой дате режиссер поставил масштабный спектакль «Беня Король и другие» по произведениям Исаака Бабеля и Шолома Алейхема, осуществив тем самым давнюю мечту — постановка посвящена родителям Шаровского, которые очень любили творчество вышеназванных авторов.

На сцене играет молодежь и мэтры. Это один из самых массовых спектаклей за всю историю театра. Зрители сразу же узнают в великолепно продуманных образах и гриме любимых артистов — Сафу Мирзагасанова, Наталью Шаровскую, Фуада Османова, Саиду Велибекову, Евгению Невмержицкую, Аян Миргасымову, Мурада Мамедова, Инну Имранову, Беллу Сафину, Хаджар Агаеву, Салмана Байрамова, Юрия Омельченко, Милану Соколенко, Заура Терегулова, Румию Агаеву, Надира Абдурагимбекова, Рустама Керимова, Джохара Абдуллаева и др.

Центральный образ — короля Бени примерил на себя Олег Амирбеков, и смотрелся он в этой роли просто превосходно. Инсценировку выполнил заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, художественное оформление — заслуженный работник культуры Александр Фёдоров. Фуад Османов выступил также в качестве хореографа и помощника режиссера, а образы и грандиозную работу над костюмами разработала заслуженный работник культуры Ольга Аббасова.

«Главная задача, которую поставил перед мной Александр Яковлевич — избегать черного цвета. Костюмы получились яркие, работа была очень интересная. Для меня также очень важно, чтобы актер чувствовал себя на сцене максимально комфортно. И поэтому я всегда начинаю каждую свою работу с вопроса — «как сделать костюм удобным». Ведь сценическая одежда не должна сковывать артиста, а сам костюм должен нравиться в первую очередь самому актеру», — рассказывает художник по костюмам в интервью #.

О.Аббасова подчеркивает, что каждая работа с Александром Яковлевичем — это большое счастье и огромное удовольствие.

В основе спектакля — 12 историй — «Свадьба», «В доме Фроима Грача», «В конторе Тартарковского», «Отец», «Лавка Каплунов», «Закат», «Постоялый двор Любки Казак», «Справедливость в скобках», «Шабос Нахаму», «Не везет», «Карл Янкель», «Король». Каждое действие сопровождается популярными еврейскими песнями и танцами, насыщено шутками и юмором. Завершается почти трехчасовое представление композицией «Алилуйя» в честь юбиляра. Александр Шаровский в этот момент уже на сцене, рядом с актерами.

«Я родился в замечательной стране, в лучшем городе мира — Баку. Я пришел в театр, когда мне было 18 лет и с тех пор я не покидаю сцену. И поверьте, у меня было достаточное количество предложений, но я не могу без вас, без нашего города и тех людей, которые стоят за моей спиной. Эти люди — предмет моей гордости», — говорит Шаровский.

В интервью # всеми любимый режиссер признается, что чувствует себя в этот особый день на 18 с половиной лет, когда он пришел в ТЮЗ.

«В этот день я преисполнен чувств благодарности людям, которые вели меня и есть в моей жизни. Это прежде всего мои родители, это моя супруга Наталья Шаровская. Я благодарю ее за терпение и за любовь, я благодарен своему сыну, который подарил мне 6 замечательных внуков. И, конечно же, это благодарность моему дому – родному театру. Мои братья и сестры – это актеры и актрисы. И, конечно же, я благодарен родной бакинской публике!», — продолжает Шаровский.

С особым трепетом народный артист благодарит великого Гейдара Алиева:

«Он всегда с большим уважением и вниманием относился к искусству и деятелям культуры, в свое время он присвоил мне высокое звание народного артиста. Сегодня я чувствую себя счастливым, потому что наш народ во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стал победителем в Отечественной войне, освободив свои земли от многолетней армянской оккупации, и наша страна, исторически отличающаяся мультикультурализмом и толерантностью, находится на пути развития и процветания. Безмерно благодарен главе государства, который отметил меня «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию театрального искусства в Азербайджане. Я благодарен Первой леди Мехрибан Алиевой, которая спасла меня в тяжелые пандемические дни, и всегда с особой любовью относится к развитию и пропаганде нашей культуры во всем мире», — сказал юбиляр.

Спектакль был встречен невероятными овациями. Зрители с нетерпением ожидали момента выхода на сцену любимых артистов, чтобы поблагодарить их букетами и подарками.

Никто не хотел покидать зал — зрители стоя аплодировали Александру Яковлевичу, выкрикивая браво, а артисты снова м снова выходили на поклон.

Коллектив редакции # сердечно поздравляет Александа Шаровского с юбилеем, желает крепкого здоровья и новых творческих триумфов!