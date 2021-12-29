Армянская сторона предлагает провести встречу спецпредставителей Армении и Турции в Москве. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы выступаем за прямые контакты с Арменией без посредников», — отметил он и добавил, что стороны скоординируют точную дату обсуждений в ходе телефонных бесед.

По его словам, спецпредставители двух стран должны выработать Дорожную карту для налаживания диалога, передает Turan.

Итак, что мы тут видим? Ереван в качестве первого шага предлагает встретиться в Москве, а Анкара тут же отвечает, что лучше бы без посредников. То есть, можно предположить, Турция дает понять Армении, что Россия отнюдь не лучший помощник в налаживании отношений между ними, да и вообще, лучше отказаться от любого посредничества. Видимо, под «прямыми контактами» турки имеют в виду, что встречаться и вести переговоры можно где-нибудь на нейтральной территории, а то и вообще — в Ереване и Анкаре поочередно.

Хватит ли у Пашиняна политической воли согласиться, если поступит такое предложение – то есть, с одной стороны отказать Москве в модераторстве выстраивания диалога Армении с Турцией, с другой – суметь противостоять неизбежным протестам и крикам оппозиции против приездов турецких переговорщиков в Ереван? Если получится, очень хорошо. Но позволит ли всё это Москва? Или же, может оказаться и так, что этот сценарий соответствует и интересам Кремля?

На эти вопросы # ответили известные эксперты двух стран.

Бениамин Погосян, директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван):

— Прежде всего, мы должны понимать, что любая нормализация отношений между Арменией и Турцией, включая установление дипломатических отношений и прекращение блокады Армении, введенной Турцией еще в 1993 году, неизбежно усилит влияние Турции на Южном Кавказе. Турция это хорошо знает, поэтому заинтересована в нормализации. Это соответствует стратегии Турции по укреплению своих позиций в регионе.

Процесс 2008-2009 годов оказался неудачным, потому что Армения не выполнила одно из предварительных условий Турции — отказаться от Нагорного Карабаха. Это создало напряженность в турецко-азербайджанских отношениях, плюс, скорее всего, процесс 2008-2009 годов не был полностью согласован с Москвой.

Подписание Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и последующая политика правительства Армении создают в Турции представление о том, что Армения отказалась от Карабаха. Принимая во внимание эти события, Турция решила активизировать процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Россия не заинтересована в усилении влияния Турции в регионе. Несмотря на все разговоры о личной химии между двумя лидерами, растущую напряженность между Турцией и США, Турцией и НАТО, а также очевидный интерес России к тому, чтобы оттолкнуть Турцию от США и НАТО, Москва очень хорошо понимает, что Турция есть и останется членом НАТО, и, по крайней мере на постсоветском пространстве, Россия и Турция являются конкурентами, если не соперниками. Между тем, России нужна стабильность на Южном Кавказе, и она не заинтересована в новой крупномасштабной войне между Арменией и Азербайджаном. В Москве понимают, что нормализация армяно-турецких отношений будет способствовать стабилизации ситуации.

Таким образом, Россия стремится быть очень осторожной — не допустить значительного усиления влияния Турции в регионе из-за нормализации отношений между Арменией и Турцией и одновременно добиться большей стабильности посредством этого процесса. Лучший способ обеспечить эти две, казалось бы, противоречащие друг другу цели — контролировать процесс, чтобы не допустить неприятных сюрпризов.

Что касается Армении, нету четкого понимания того, каких выгод Армения хочет достичь в процессе нормализации. Возможное открытие границы между Арменией и Турцией, а также экспорт и импорт через Турцию существенно не улучшат экономическую ситуацию в Армении.

Между тем, позиция Турции очень ясна — Армения должна окончательно и юридически отказаться от Нагорного Карабаха и предоставить коридор Азербайджану для соединения с Турцией через Нахиджеван (Нахчыван — ред.). Очевидно, что открытие армяно-турецкой границы не компенсирует Армении потерю Нагорного Карабаха.

Могут быть два варианта, которыми руководствуется правительство Армении: оно просто не может отказать российскому предложению начать процесс под российским контролем, или оно надеется во время самого процесса выйти из российского контроля и заключить сепаратную сделку с Турцией, используя Турцию в качестве рычага для уменьшения зависимости Армении от России.

Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— Обычно посредники между двумя сторонами требуются, когда есть конфликт, когда невозможен прямой диалог. Сейчас такой необходимости нет. Понятно, что Россия ограничивает двусторонние отношения между Арменией и Турцией и хочет контролировать весь этот процесс. Кремль конечно, попытается заставить Пашиняна, чтобы он без России никакие шаги в этом направлении не предпринимал. Хотя ведь Турция не собирается налаживать сотрудничество с Арменией в военной сфере. Здесь речь идет о прямом авиасообщении, о взаимном открытии границ, в основном – о торговле, о взаимодействии в культурном плане. То есть, никакой потребности в посреднике нет. На мой взгляд, нейтральной стороной здесь могли бы выступить Франция или Швейцария. Все двусторонние переговоры можно вести в этих странах. Но точно не в России.

А вообще, лично я уже год выступаю за налаживание народной дипломатии между Арменией и Турцией. Правительство Эрдогана никак не приступит к этому. Первым шагом, наверное, должно было бы стать приглашение более-менее умеренных армянских журналистов в Турцию. Устроить там их конференцию с местными коллегами, чтобы создать контакт. Кроме того, наше правительство могло бы работать с турецкими либералами или социал-демократами, чтобы через них наладить общение с Арменией. Но Эрдоган категорически против сотрудничества с оппозицией. Но еще не поздно всё это наладить для запуска народной дипломатии между Арменией и Турцией.

На самом деле, у нас здесь есть опыт, приобретенный в 2008-09 гг. Тогда все действия по нормализации проводил уже бывший дипломат Унал Чевикоз. Думаю, нужно вернуть ему эти полномочия, и он хорошо справится с этой работой, хоть и оппозиционер.

Мне кажется, все-таки в качестве посредника в этом процессе Россия для Турции неприемлема.

И опять же повторяю, нужно создавать условия для народной дипломатии, в которой должны принять участие турецкие и армянские НПО, армянская диаспора, и это не должно быть четко связано с турецким правительством, с государственными деятелями – это должно быть просто народное общение. Если мы сможем это создать, то все детали можно обсудить, и уже через этот формат прорисовать так называемую Дорожную карту. Вот это было бы здорово. И, кстати, Москва здесь ничего не смогла бы испортить. Да, впрочем, у нее и такого желания нет – они просто пытаются контролировать все процессы, чтобы Армения не вышла полностью из-под их влияния. Но эти опасения беспочвенны, поскольку речь не идет о военном сотрудничестве Турции с Арменией.