Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть пост, который он занимает с июля 2019 года, и уйти из политики.
Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве.
«Он, вероятно, не будет выставлять свою кандидатуру на выборах, так что момент для ухода кажется правильно выбранным», — заявил источник издания, обратив внимание на то, что округ, от которого Уоллес был избран в Палату общин, будет упразднен перед выборами, однако министр пока не заявлял о намерении баллотироваться от другого округа.
Уоллес — один из самых авторитетных консервативных политиков в стране. Уже больше года он возглавляет рейтинг популярности, который ежемесячно публикует сайт сторонников тори conservativehome.com. В прошлом году после отставки Джонсона с премьерского поста Уоллеса называли одним из фаворитов в гонке за лидерство в Консервативной партии. Однако министр отказался от участия и тогда, и спустя полтора месяца, когда об отставке объявила преемница Джонсона Лиз Трасс.