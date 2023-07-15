Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть пост, который он занимает с июля 2019 года, и уйти из политики.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве.

Они связывают возможный уход Уоллеса с перестановками в составе кабмина, которые готовит его глава Риши Сунак, чтобы «представить общественности более свежую команду перед выборами в парламент», которые должны состояться до конца 2024 года. Как пишет издание, на решение Уоллеса может повлиять и тот факт, что в Белом доме отказались поддерживать его кандидатуру на пост нового генсека НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от президента США Джо Байдена. Утверждается, что Уоллес, который был членом ближнего круга экс-премьера страны Бориса Джонсона, и сохранял свой портфель в ходе целого ряда перестановок в кабмине, остается сторонником Сунака, а его решение не связано с текущим курсом правящей Консервативной партии.

«Он, вероятно, не будет выставлять свою кандидатуру на выборах, так что момент для ухода кажется правильно выбранным», — заявил источник издания, обратив внимание на то, что округ, от которого Уоллес был избран в Палату общин, будет упразднен перед выборами, однако министр пока не заявлял о намерении баллотироваться от другого округа.

Уоллес — один из самых авторитетных консервативных политиков в стране. Уже больше года он возглавляет рейтинг популярности, который ежемесячно публикует сайт сторонников тори conservativehome.com. В прошлом году после отставки Джонсона с премьерского поста Уоллеса называли одним из фаворитов в гонке за лидерство в Консервативной партии. Однако министр отказался от участия и тогда, и спустя полтора месяца, когда об отставке объявила преемница Джонсона Лиз Трасс.