Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес в 2004 году. Об этом сообщает Mirror.

В своей очень откровенной и эмоциональной свадебной речи Бен Аффлек рассказал гостям, почему они с Дженнифер Лопес не пошли к алтарю в 2004 году, а спустя 18 лет возобновили отношения. По словам источника издания, актер считает, что они с Лопес не поженились в первый раз, чтобы иметь детей.

«Бен произнес впечатляющую речь, в которой признался в любви к Дженнифер и ее детям и сказал, что дети – это благословение и подарок, который случился потому, что они не поженились раньше, и это доказательство того, что все происходит не просто так», — рассказал инсайдер.

После расставания с Лопес, Бен Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, в 2005 году у них родилась дочь Вайолет, в 2009 году Серафина, а в 2012 сын Сэмюэль. В то время, как у Джей Ло в 2008 году родились близнецы Эмме и Макс от латиноамериканского певца Марка Энтони.