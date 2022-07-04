Белый дом отверг в воскресенье обвинения главы компании Amazon Джеффа Безоса в адрес президента США Джо Байдена в непонимании рынка в связи с призывами американского лидера к владельцам заправок немедленно снизить цены на бензин в стране.

«Цены на нефть упали почти на $15 за последний месяц, однако цены на заправках почти не снизились. Это не «базовая динамика рынка». Это рынок, который подводит американских потребителей», — написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер, ответив на запись главы Amazon в этой соцсети.

При этом она упрекнула самого Безоса в поддержке стремления крупных нефтегазовых компаний обогатиться за счет американского народа, воспользовавшись нынешней ситуацией с ценами на бензин. «Однако, предполагаю, ничего удивительного нет в том, что вы думаете, что использование нефтегазовыми компаниями доминирующего положения на рынке для того, чтобы извлекать рекордную прибыль за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — добавила Жан-Пьер.

Ранее глава Amazon подверг критике Байдена за его призыв к владельцам заправок немедленно снизить цены на бензин в стране. Как он написал на своей странице в Twitter, слова Байдена демонстрируют «либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка». (ТАСС)