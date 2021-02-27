Белый дом решил брать с журналистов деньги за тесты на коронавирус

Белый дом объявил о нововведении, которое не обрадует американские СМИ. Теперь с приходящих на пресс-конференции журналистов будут брать деньги за проведение обязательного теста на СOVID 19.

Сотрудникам телекомпаний и печатных изданий придется раскошелиться на приличную сумму — 170 долларов. Новые правила начнут действовать с третьего марта, пишет TACC. В американской администрации объяснили, что на такие непопулярные меры пришлось пойти в связи с нехваткой персонала, проводящего тестирование, и бюджетными ограничениями.

Ассоциация корреспондентов Белого дома уже заявила, что новые меры «могут нанести ущерб праву общественности на информацию». После этого администрация пошла на уступки — плата не будет взиматься с журналистов, освещающих деятельность президента страны, первой леди и вице-президента. Кроме того, изменения не коснутся тех сотрудников СМИ, за которыми закреплены места в зале брифингов в Белом доме в определенный день (rg.ru).