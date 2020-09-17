Белый дом рассматривает «альтернативу» Аббасу

Администрация Вашингтона рассматривает возможность замены президента Палестины Аббаса на бывшего лидера палестинского движения ФАТХ Мохаммеда Дахлана, исключенного из рядов организации [за коррупцию и терроризм]. Об этом в интервью израильской газете HaYom заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, палестинская администрация не служит своему народу «так, как нужно».

«Вашингтон задумывается о том, чтобы заменить Аббаса на Дахлана. Но у нас нет желания формировать палестинскую администрацию», — сказал посол.

Фридман при этом называл оккупированный Западный берег реки Иордан Иудеей и Самарией. «Люди, живущие в Иудее и Самарии, хотят лучшей жизни. Палестинскому народу нужна воля, чтобы понять и осознать этот факт», — подчеркнул американский дипломат.

По мнению посла США, палестинская администрация избрала ошибочный путь.

Дэвид Фридман, бывший еврейский поселенец и еврей по происхождению, известный своей близостью к президенту США Дональду Трампу.

В последнее время он усилил критику в адрес палестинской администрации и использует риторику, которую ранее не позволял себе ни один из официальных представителей властей США.

Президент Палестины Махмуд Аббас был избран президентом в 2005 году, после смерти Ясира Арафата в 2004 году.