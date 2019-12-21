Белый дом потребовал лишить Украину быстрой военной помощи

Чиновники Белого дома требовали от демократов Палаты представителей Конгресса США убрать из проекта оборонного бюджета на 2020 год пункт о быстрой военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источников.

По их данным, сотрудники Белого дома угрожали наложением вето президента, что могло бы привести к отставке правительства. В итоге демократы согласились на выдвинутые условия.

Ранее 21 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 738 миллиардов долларов на 2020 финансовый год. В частности, на военную помощь Украине будут направлены 300 миллионов долларов. Треть этой суммы пойдет на поставки летального вооружения. Помимо этого, в Вашингтоне намерились выделить деньги на средства береговой охраны, противокорабельные ракеты и системы управления войсками.

В марте стало известно, что за последние пять лет Киев получил от Вашингтона около 1,3 миллиарда долларов на развитие армии (lenta.ru)

| 2019-12-21T09:21:52+00:00 21 декабря 2019, 09:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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