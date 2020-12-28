Белый дом потратит на чистку ковров $44 тысячи

На чистку ковров в администрации президента США в Белом доме потратят $44 тысячи. Об этом сообщает TMZ.

Издание узнало, что данная статья расходов называется «Инаугурационная чистка ковров».

Однако там не уточняется, в скольких именно помещениях будет обновлено ковровое покрытие. Всего в белом доме 132 комнаты.

Кроме того, по данным портала, в Белом доме продолжает вестись подготовка к проведению церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая, как ожидается, пройдет с рядом ограничений на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

| 2020-12-28T21:07:15+04:00 28 декабря 2020, 21:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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