Белый дом потратит на чистку ковров $44 тысячи

На чистку ковров в администрации президента США в Белом доме потратят $44 тысячи. Об этом сообщает TMZ.

Издание узнало, что данная статья расходов называется «Инаугурационная чистка ковров».

Однако там не уточняется, в скольких именно помещениях будет обновлено ковровое покрытие. Всего в белом доме 132 комнаты.

Кроме того, по данным портала, в Белом доме продолжает вестись подготовка к проведению церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая, как ожидается, пройдет с рядом ограничений на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.