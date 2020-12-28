Белый дом потратит на чистку ковров $44 тысячи

На чистку ковров в администрации президента США в Белом доме потратят $44 тысячи. Об этом сообщает TMZ.
Издание узнало, что данная статья расходов называется «Инаугурационная чистка ковров».
Однако там не уточняется, в скольких именно помещениях будет обновлено ковровое покрытие. Всего в белом доме 132 комнаты.
Кроме того, по данным портала, в Белом доме продолжает вестись подготовка к проведению церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая, как ожидается, пройдет с рядом ограничений на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.