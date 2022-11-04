В Белом доме заявили, что слова Байдена про освобождение Ирана объясняется солидарностью с протестующими, передает ТАСС.

Ранее судебная система Ирана объявила, что проведет публичные судебные процессы над 1000 человек, задержанных во время недавних протестов только в Тегеране, и еще над тысячей других за пределами столицы. Протесты начались со смерти 22-летней Махсы Амини после ареста.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он шокирован количеством невиновных протестующих, которых незаконно и жестоко арестовывают. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже объявила, что она должна обратиться к Европейскому союзу с просьбой ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) как террористической организации.

Жители Ирана протестуют с 18 сентября после гибели задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Махсы Амини. Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили представители правопорядка. Родственники Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем. По некоторым данным, в ходе протестов погибло более 133 человек.