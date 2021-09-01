Украине следует выполнить ряд условий, чтобы «соответствовать стандартам» НАТО, заявили в Белом доме.

«Есть шаги, которые должна сделать Украина, там хорошо знают, какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США не могут единолично принимать решение относительно членства Украины в альянсе.

Накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Белом доме в Вашингтоне. (ТАСС)