Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Об этом 18 апреля заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины», — заявил он в интервью CNN.
Представитель американской администрации добавил, что США намерены продолжать оказывать Киеву помощь и в настоящее время анализирует возможности поставок Украине всего необходимого.
«Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им (украинским властям) те возможности, которые им понадобятся», — сказал чиновник.