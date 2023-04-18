Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Об этом 18 апреля заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины», — заявил он в интервью CNN.

Представитель американской администрации добавил, что США намерены продолжать оказывать Киеву помощь и в настоящее время анализирует возможности поставок Украине всего необходимого.