Белый дом назвал приоритеты Байдена на посту президента

Белый дом опубликовал перечень основных приоритетов администрации вступившего в должность президента США Джо Байдена.

В частности, особое внимание Байден уделяет борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Новая администрация планирует расширить тестирование на коронавирус и начать общенациональную программу вакцинации населения.

Кроме того, американские власти намерены «предпринять смелые шаги для устранения несправедливости в экономике и оказания помощи пострадавшим от пандемии».

Другими приоритетами Байдена посту президента станут реформы иммиграционной системы и системы здравоохранения, урегулирование «чрезвычайной климатической ситуации», решение проблемы расового неравенства, а также восстановление положения США в мире.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США. (Газета.Ру)