Белый дом анонсировал новые санкции против России

США могут ввести новые санкции против России в течение нескольких недель, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс.

В ответ на вопрос журналиста, «сколько можно ждать дополнительных санкций против России, Псаки сказала: «Недели, а не месяцы. Это непрерывный процесс».

Она отметила, что «этот процесс» включает в себя изучение сообщений о якобы имевших место выплатах российскими представителями талибам (движение «Талибан») премий за убийства американцев в Афганистане, кибератаках российских хакеров на правительственные ведомства США.

«Существует целый ряд компонентов», — сказала Псаки.

Она добавила, что командам американской администрации по кибербезопасности, национальной безопасности необходимо время «для завершения этого процесса».

«В любом случае, у президента есть возможности ответить так, как он сам выберет, видимым или невидимым способом. Но, я думаю, мы закончим изучение этих вопросов через недели, а не через месяцы» — сказала пресс-секретарь.