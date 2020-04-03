Белорусы просят ВОЗ ввести карантин в стране

Белорусы создали ряд петиций с требованием ввести карантин в республике в связи с распространением коронавируса COVID-19. За одни сутки обращения подписали суммарно почти 50 тысяч человек, сообщает Sputnik.

Так, петиция, адресованная представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), появилась на сайте change.org. Ее авторы уверены, что мир находится в страшнейшем положении из-за главной проблемы 2020 года – COVID-19.

«В большинстве стран мира давно приняты необходимые меры по остановке распространения коронавируса (…), но мы ходим в школу, университет, на работу. Мы ездим в общественном транспорте, ходим по магазинам и думаем, что 150 человек (цифра заболевших по официальным данным Минздрава Беларуси на момент создания петиции – прим. Sputnik) – это мало», – считают авторы петиции.

По их мнению, для предотвращения ужасных последствий все должны оставаться дома: «срочно нужно ввести карантин». За сутки петицию подписали более 32 тысяч человек.

Другое аналогичное обращение размещено на ресурсе secure.avaaz.org, оно адресовано лично гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому.

«Рестораны, парки, бары и другие общественные места остаются открытыми. Массовые спортивные мероприятия остаются запланированными и привлекают сотни зрителей вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по социальному дистанцированию. Границы страны не закрыты (…). Мы благодарны соседним странам, которые полностью закрыли свои границы; это спасло нас от дополнительной вспышки», – высказываются авторы.

Они призывают ВОЗ обратить внимание на ситуацию в стране, а также просят помочь «пережить эту пандемию с как можно меньшим количеством жертв». Касаются авторы также проблемы информирования населения профильным ведомством. За сутки петицию подписали почти 17 тысяч человек.

Напомним, ранее граждане республики создавали петицию с требованием к Минздраву установить карантин во всех учебных заведениях Беларуси (свои подписи под ней оставили более 16 тысяч белорусов), а после – с требованием карантина для беременных, детей и пожилых людей из-за угрозы коронавируса, последнее обращение однако не набрало популярности.

Напомним, общее число инфицированных Минздрав не называет. Представители профильного ведомства утверждают, что ситуация с коронавирусом в стране абсолютно контролируемая.

В понедельник речь шла о 152 пациентах с подтвержденным коронавирусом. Во вторник ведомство не назвало общее число, ограничившись количеством выписанных и взятых под наблюдение врачей. Между тем, по информации Минздрава на среду, «за последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек». Исходя из расчетов после сопоставления с предыдущими сообщениями ведомства, можно предположить, что число заразившихся составляет 217 человек, однако такие подсчеты могут быть ошибочными.