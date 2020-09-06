Белорусский ОМОН объяснил «российские» нашивки

Служащие белорусского ОМОНа объяснили, что их нашивки, принятые за флаги кавказских республик России, являются светоотражающими катафотами. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие нашивки служат для того, чтобы омоновцы не попадали под колеса милицейской техники, пояснили служащие. По их словам, цвета нашивок ничего не значат, а использование трех разных цветов необходимо, чтобы катафот переливался.

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы снимки сотрудников минского ОМОНа, у которых на шлемах были нашивки с флагами Дагестана.