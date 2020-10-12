Белорусская оппозиция попала в список финалистов премии Сахарова 2020 года

Европарламент включил белорусскую оппозицию в список финалистов премии «За свободу мысли» имени академика Андрея Сахарова 2020 года. Об этом в понедельник, 12 октября, говорится на сайте ЕП.

В итоговом списке номинантов указана «демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет — инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества».

Также финалистами премии Сахарова стали активисты-экологи Guapinol и Берта Касерес из Гондураса и архиепископ Мосула Наджиб Мусса Микаил.

В резолюции, принятой в сентябре 2020 года, Европарламент осудил белорусские власти за их жестокое подавление мирных протестов. (iz.ru)