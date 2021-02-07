Белорусь направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta

Следственный комитет Белоруси через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию двоих основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.
«Следственный комитет направил документы на экстрадицию (Степана) Путило и (Романа) Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — передает слова Вавуло Sputnik Белоруссия.