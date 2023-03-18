Бельгия со следующей недели начнет поставлять Украине партию из 230 армейских автомобилей различных типов. Об этом сообщает агентство DPA cо ссылкой на бельгийское оборонное ведомство.

В публикации отмечается, что украинской стороне планируется поставить 150 военных грузовиков и 80 бронированных многоцелевых автомобилей. Их отправка должна начаться со следующей недели, отметили в ведомстве.

Агентство не приводит название моделей машин, которые будут переданы. Отмечается, что решение об их отправке на Украину правительство страны приняло в конце января. Перед отправкой бельгийские военные провели технический осмотр и ремонт автомобилей.