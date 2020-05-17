Бельгийские врачи устроили премьер-министру «коридор позора»

Бельгийские врачи всретили премьер-министра страны коридором позора, сообщает Эхо Москвы.

Врачи и медсестры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице Сен-Пьер, и по мере приближения кортежа премьера Софи Вильмес разворачивались к машинам спиной.

В общей сложности в акции приняли участие порядка 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи. Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы, заявил представитель профсоюза.

| 2020-05-17T22:28:30+00:00 18 мая 2020, 00:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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