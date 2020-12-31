Беларусь заключила контракт на поставку азербайджанской нефти

SOCAR Trading («дочка» Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку азербайджанской нефти.

Об этом сообщили РИА Новости в SOCAR.

«SOCAR Trading заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы», — сказали в компании.

В настоящее время Беларусь диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу «Дружба» и по железной дороге, Беларусь также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.