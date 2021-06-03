Беларусь в качестве ответных мер на санкции США против предприятий нефтехимического комплекса республики приняла решение сократить персонал американского посольства в стране, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, размещенном в четверг на сайте ведомства.

«Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», — говорится в сообщении.

Глаз добавил, что принимаемые Минском меры — точечные и призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Белоруссией. «Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения», — добавил он.