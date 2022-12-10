Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич в пятницу в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему об отсутствии препятствий для транзита украинского зерна, сообщил Reuters спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Амбразевич также «повторил просьбу своего правительства о возможности экспорта собственной продукции удобрений, которая сейчас подпадает под санкции», сказал Дюжаррик в заявлении после встречи.

Издание напоминает, что Беларусь в июне, обязалась пропускать украинское зерно через страну в порты Балтийского моря, если Беларуси разрешат отправлять свои товары из портов. Украина не согласилась с этим предложением.