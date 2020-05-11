Беларусь ожидает прибытия первой партии саудовской нефти

Беларусь ожидает прибытия танкера с первой партией нефти в 80 тыс. тонн, закупленной у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Литвы (Клайпеда) 12 мая.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«По последним данным, прибытие ожидается завтра», — сказал он.

Поставка арабской нефти в Беларусь произойдет, несмотря на восстановление поставок в страну сырья из России по нефтепроводу «Дружба». Белорусские власти договорились о поставках нефти с крупными российскими компаниями в конце марта после трехмесячного перерыва.

Напомним, что в апреле белорусские НПЗ получили 2 млн. тонн нефти, из которых 1,56 млн тонн составили поставки из России. В планах на май покупка 1,13 млн. тонн российской нефти. Кроме того, страна начала покупать танкерную нефть у других альтернативных поставщиков (из Норвегии, Азербайджана) через Литву и Украину.

Ранее глава республики Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Беларусь договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое Минску количество топливного сырья. При этом Беларусь намерена использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставок в республику через порт Гданьска.